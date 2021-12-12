Відома актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, яка зіграла роль у продовженні серіалу "Секс у великому місті", відповіла на звинувачення, що вибрала кар'єру замість материнства,

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання The Hollywood Reporter, відома голлівудська зірка Дженніфер Еністон відповіла на звинувачення шанувальників, що вона віддала перевагу кар'єрі замість материнства. За словами актриси, їй дуже боляче, що люди говорять про неї такі речі, не знаючи, як насправді йдуть справи.

"Знаєте, та ви поняття не маєте, в чому справа, що відбувається зі мною особисто, я маю на увазі з медичної точки зору, чому я не можу, та й взагалі можу мати дітей! Ті, хто поширював ці домисли, нічого не знали про мене, і це було дуже прикро і негарно з їхнього боку", - висловилася Еністон.

За словами Дженніфер, не раз вона чула закиди і під час розлучення з голлівудським красенем Бредом Піттом. "Чоловіка, який розлучається, ніколи б не звинуватили в тому, що він віддав перевагу кар'єрі замість дітей", - зазначила тоді актриса, і додала, що ніде і ніколи не говорила, що не хоче мати дітей.

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