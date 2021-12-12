Дружина популярного українського виконавця і продюсера Дмитра Монатіка Ірина зворушила кадрами зі своїм сином, який вразив домашніми розвагами.
Як передає Politeka.net, в Instagram жінка опублікувала відео, на якому один з її синів показує фокус. Діти розважалися в новорічній обстановці. Будинок зірок вже прикрашений до свята.
"Краще фокусника винахідника, істинного мага складно було відшукати. Фокуси рівня Девіда Копперфільда", - підписала відео Ірина.
У коментарях шанувальники залишили масу теплих відгуків.
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"Новий рівень магії", «розумничка», «Кращий Даня-фокусник», «@irinamonatik він несе енергію свого @monatik_official батька і атмосферу», "які вони у вас гарненькі", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Ірина та Дмитро Монатики тільки цього року вирішили показати публіці обличчя своїх синів. Тепер хлопчаки постійно з'являються в їх стрічці Instagram.
Додамо, що сім'ю Монатиків вважають однією з найміцніших серед українських зірок.
Нагадаємо, що Монатік потішив публіку несподіваним рішенням під час концерту: "Діма, ви народний улюбленець".
А ще Politeka писала, що дружина Монатіка здивувала схожістю чоловіка і синів, фото: «менший так взагалі...».
Також Politeka повідомляла, що Монатік не стримав теплих почуттів до відомої українки: "неймовірна, неповторна...".