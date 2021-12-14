Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка має майже чотири мільйони підписників в Instagram, показала шанувальникам нові світлини, які зробила у відомому ювелірному магазині, де приміряла дороговартісні прикраси.

"Запам’ятайте !!! Не діамнти красять людину, а людина яка їх дарує 😁", - у своєму стилі пожартувала Леся.

У коментарях думки шанувальників про нові фото телеведучої розділилися: багато хто зробив Нікітюк компліменти, але були й такі, хто писав про "перероблену" зовнішність Лесі.

"Вже від Лесі нічого не лишилось.... пробачте за відвертість", " Лесюня, Ви дуже гарна дівчина… файна, з почуттям гумору, з ясним личком, з гарним тілом… не збільшуйте більш свої прекрасні вуста… нащо воно Вам взагалі було пробувати ті тренди на собі?))) все ж будо добре з усім….❤️", - написали в мережі.

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