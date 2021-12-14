Зірка спорту Лілія Подкопаєва показала в мережі яскраві кадри з вулиць новорічного Нью-Йорка і себе на прогулянці в цьому мегаполісі.

Як повідомляє Politeka.net, відома гімнастка і золота призерка Олімпійських ігор Лілія Подкопаєва, яка давно пішла з великого спорту, часто радує шанувальників яскравими фото і Відео зі свого життя в Instagram. Так, цього разу гімнастка поділилася кадрами з прогулянки в Нью-Йорку, який перетворюється до новорічних свят.

На першій фотографії Лілія відображена в дивовижній локації, схоже це міст, а на тлі видно високі хмарочоси. На прогулянку вона вийшла в стильному і теплому образі – на ній темні штани з білими кросами, курточка з затишним коміром і тепла шапка, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і мила посмішка. На ще кількох кадрах Подкопаєва показала новорічну красу на вулицях Нью-Йорка і головна прикраса – ошатну і сяючу різдвяну ялинку.

У підписі до фото спортсменка написала: "Я ніколи не відмовлюся від Нью-Йорка". А шанувальники почали писати коментарі: "Яка краса", "Ліляяя", "Краса", "Як красиво".

Нагадавши, Лілія Подкопаєва в червоному тренчі пофасонила посеред мегаполісу: "якщо не зараз, то коли?".

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