Популярна актриса Анджеліна Джолі, яка є послом ООН, кожен раз отримує безліч коментарів після того, як показує себе і дітей на заходах.

Знаменита актриса і громадський діяч Анджеліна Джолі раніше вела більш простий і відкритий спосіб життя, любила показувати сімейні фото, з'являлася на пляжі і відвідувала Світські вечори. Зараз актриса дуже далека від цього, але її рідкісні кадри з дітьми стали навіть популярнішими, ніж раніше.

Цього разу в мережі з'явилися кадри з Джолі і її старшим прийомним сином. На думку деяких шанувальників, молода людина кардинально змінив імідж, чим здивував аудиторію актриси. Він схуд, збрив бороду і змінив зачіску, помітно вкоротивши волосся.

А ось Джолі спантеличила кілька недбалим і навіть втомленим виглядом в пальто і без макіяжу.

Відзначимо, в останній раз Джолі з'являлася на публіці, коли вийшла в світ з дочкою Шайло і прийомним сином Паксом. Тоді актриса прибула на прем'єру фільму Paper And Glue. Для образу сімейство обрало повсякденний стиль.

Вже давно Джолі веде закритий спосіб життя, не розповідає про себе, і ретельно ховає фігуру, щоб не обговорювали те, як вона тепер виглядає. Причому в минулому зірка любила показувати нові зачіски, коротко зістригала локони і хвалилася бунтарськими костюмами.

«У мене зморшка над бровою, тому що я просто не можу перестати її піднімати, і мені це подобається, Ви знаєте», - процитували Джолі у соціальній мережі.

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