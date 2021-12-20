Відома актриса Ксенія Мішина чесно зізналася, яким був для неї цей рік і що змінилося в її сприйнятті.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу "Холостячка" і крутила роман з Олександром Еллертом, після розставання з ним здивувала визнанням, який був для неї цей рік. У своєму Instagram актриса опублікувала чарівне фото біля ялинки і з телефоном в руці, а в підписі до нього написала відвертий пост з зізнаннями.

Як видно, на новому фото Ксенія відображена в затишній світлій кімнаті, вона стоїть поруч з невеликою вбраною ялинкою. Перед камерою зірка з'явилася в стильних джинсах і тонкій бежевій кофтині, цей наряд підкреслив її тендітну фігуру. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до публікації Мішина написала: "Рік пролетів практично непомітно, час просто невблаганно, але коли я прокручую в голові всі його події я навіть дивуюся: всього рік?!!!?! Якщо міркувати подіями, то здається, що всі п'ять. Рік був складним, скажу чесно, але і моє сприйняття змінилося. "Складно" вже не здається мені "погано". Я змирилася з тим, що життя може бути таким шорстким, з абсолютно різним, іноді епічним рельєфом".

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