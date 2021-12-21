Колишній учасник шоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко програв у фіналі, проте запам'ятався фанатам, чоловік зазвичай не розповідає про особисте, але цього разу зробив виняток.

Роман Свечкоренко,який не став переможцем шоу" Холостячка", але зміг запам'ятатися шанувальникам, тепер веде блог про психологію в Instagram, в якому зачіпає теми саморозвитку і взаємин. Причому чоловік намагається не так часто говорити про особисті проблеми, передає Politeka.net.

Однак цього разу Свечкоренко розповів про неприємну подію і про те, як йому зламали руку.

"Розповідаю, що ж сталося. Насправді ситуація була така, що складно було не втрутитися. І мені здається, будь-яка людина на моєму місці вчинив би також. Я так вважаю. І так, ми йдемо з Богданом після ковзанки, якщо це можна так назвати, адже ми так і не покаталися.

І спостерігаємо з боку конфлікт. Кожен знає, як це виглядає: мати, крики, дівчина кричить. Підходимо ближче, стоять два здорових мужика і не дають дівчині проїхати. При цьому тримають двері так, щоб вона не могла закрити двері.

Ми і запитуємо, що сталося? А нас посилають, мовляв йдіть нах * р звідси. Я розумію, що треба закрити двері дівчині, щоб вона була в безпеці, підходимо ближче. Я силою відсуваю одного з них, поки Богдан стояв біля другого. Ну а далі в прискореному режимі. Сталася сутичка, але заспокоїлися вони після того, як їм дали відсіч. І через те, що ми допомогли дівчині нам теж довелося їхати у відділення поліції.

У той момент я ще не розумів, що у мене щось з рукою»-висловився чоловік.

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