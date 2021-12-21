Як передає Politeka.net, серіал "Свати" після 6-го сезону пішов на довгу паузу. Нещодавно стало відомо, що улюблений серіал українців повернеться на телеекрани з новим 7-им сезоном, де буде 9 серій.

Так, цього разу на сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували нове фото. На кадрі - Анна Кошмар тримає в руках плакат зі "Свати". Як відомо, 20 грудня відбулася прем'єра серіалу, який дуже чекали українці.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів, де розчаровані новим сезоном: "Мені взагалі не сподобався початок 7 сезону. Чекала з нетерпінням", "Як це можна дивитися? Повна дурниця", "Вибачте але таку маячню сценаристи написали, жах", "Нуднувато", "Так...не ті Свати... Початок не радує, зовсім і жарти не ті😢 😢просто на улюблених акторів дивлюся і все...", "Дуже постаріли актори все, що можу сказати не сподобалися Свати 7, 1 і 2 серія, це не те що ми чекали, ми чекали старих добрий сватів".

Раніше повідомлялося, "Свати" -7, режисер серіалу звернувся до глядачів з сумною звісткою: "На жаль..."

Також, зірка "Сватів" Кошмал розговорилася про прем'єру нового сезону: "Ви собі навіть не уявляєте..."

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