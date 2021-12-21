Українська співачка і модель Камалія Захур, найбагатша артистка України, вразила кадрами з розкішного відпочинку на одному з українських курортів.

Як пише Politeka.net, в Instagram Камалія опублікувала фото в лижному костюмі, зазначивши, що збирається кататися на лижах.

"Пора згадати навички катання на лижах після річної перерви. А ви? Ви згадуєте відразу або все ж потрібно пара днів, щоб відрегулювати рухи вашого тіла?", - відзначила Камалія.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків про її зовнішній вигляд.

"Круто! Приємних поїздок на лижах", "Бомбезна, супер красуня!!! Гарного відпочинку", "Така красива, костюм дуже пасує!", "Ваууу! Клааасссс! Приємного відпочинку! Хороших покатушек. Я відновлююся на 7-ій!", "Класні фотки", - пишуть користувачі Мережі.

Також у Камалії поцікавилися з приводу відпочинку разом з 66-річним чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром.

"А ваш чоловік катається на лижах?",- запитали шанувальники.

"Вже ні", - чесно відповіла Зірка.

Нагадаємо, що Камалія вразила наповал дефіле в яскравій сукні: "Діамант".

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