Як пише Politeka.net, в Instagram Камалія опублікувала фото в лижному костюмі, зазначивши, що збирається кататися на лижах.
"Пора згадати навички катання на лижах після річної перерви. А ви? Ви згадуєте відразу або все ж потрібно пара днів, щоб відрегулювати рухи вашого тіла?", - відзначила Камалія.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків про її зовнішній вигляд.
"Круто! Приємних поїздок на лижах", "Бомбезна, супер красуня!!! Гарного відпочинку", "Така красива, костюм дуже пасує!", "Ваууу! Клааасссс! Приємного відпочинку! Хороших покатушек. Я відновлююся на 7-ій!", "Класні фотки", - пишуть користувачі Мережі.
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Також у Камалії поцікавилися з приводу відпочинку разом з 66-річним чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром.
"А ваш чоловік катається на лижах?",- запитали шанувальники.
"Вже ні", - чесно відповіла Зірка.
Нагадаємо, що Камалія вразила наповал дефіле в яскравій сукні: "Діамант".
А ще Politeka повідомляла, що Камалія показала, куди полетіла з чоловіком: "як швидко...".
Також Politeka писала, що Камалія показала, що допомагає їй тримати себе у формі: "Спробуйте так пострибати...".