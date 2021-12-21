"Дизель Шоу" набуло великої популярності в Україні, повідомляє Politeka.net. Актриси стали справжньою окрасою колективу.

Марина Грицук, Вікторія Булітко, Юлія Мотрук та інші артистки завжди намагаються порадувати глядачів.

Дизель шоу

В оприлюдненому пості в Instagram-групі шоу опублікували фото з красунями, які грали різних персонажів, у тому числі Снігуроньок.

"🤩 💃В КУПАЛЬНИКУ І З ТИГРОВИМ МАНІКЮРОМ: У ЧОМУ АКТРИСИ «ДИЗЕЛЬ СТУДІО» ПЛАНУЮТЬ ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ РІК?",- йдеться в повідомленні.

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На сайті "Дизель шоу" опублікували більш детальну інформацію. Як відомо 2022 рік - рік Чорного водяного Тигра, колір якого Блакитний. Марина Грицук жартома зазначила, що зустрічатиме свято в купальнику.

Вікторія Булітко зізналася, що зустрічатиме свято вдома і вибере одяг простіше.

А Юлія Мотрук ще не вибрала наряд, але подумує зробити собі манікюр в стилі тигра.

Зазначимо, пост швидко зібрав близько 1000 лайків і трохи коментарів.

"Обожнюю Дизель 🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍", "найкраще шоу на світі❤️", - написали користувачі Мережі.

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