Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки участі в групі KAZKA, де є солісткою. Нещодавно артистка брала участь у проєкті "Танці з зірками" разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим, однак, незадовго до фіналу, покинула проєкт.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олександра Зарицька покрасувалася з яскравим макіяжем в сірому незвичайному піджаку перед камерою. Варто відзначити, що співачка схудла на більш ніж 20 кілограмів, поки брала участь в шоу "Танці з зірками".

Її фото оцінив відомий український співак Ivan NAVI (Іван Сяркевич). Нещодавно Тіна Кароль презентувала нову пісню з артистом"Ангелі всі знають". Після прем'єри, в інтерв'ю телеканалу "1+1" співачка назвала Ivan Navi "саме тим хорошим хлопцем, за якого хочеться вийти заміж".

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