Як повідомляє Politeka.net, відома німецько-турецька актриса, зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі поділилася в Instagram теплими чарівними кадрами зі святкової фотосесії з маленькими доньками. Своїх маляток Мер'єм зібрала біля вбраної сяючої ялинки і влаштувала веселу зйомку.
На нових фотографіях турботлива матуся двох красунь з'явилася в сірих штанях і світлій кофті, декорованої під костюм Санти. Дочки теж в схожих кісточках. На голові у Мер'єм і її дівчаток забавні обідки з милими бантиками. Треба сказати, що знімки виглядають просто приголомшливо і передають святкову атмосферу.
У підписі до публікації Узерлі залишила емодзі у вигляді сердечок і ялинок. А шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи дівчаток компліментами і теплими словами: "Дрібна точна копія Хюррем", "Як дочка схожа на маму", "Яка красива", "Красуні. Старша дочка копія мама", "Люблю вас", "Прекрасні", "Солодкі такі", "Чари", "Щасливого Різдва", "Ви такі красиві", "Яка краса".
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Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття" вразила красою в сукні з розрізом: "Яка ж ти...".
Як повідомляла Politeka, Узерлі з "Величного століття" здивувала провокаційною позою в сукні з розрізом: "Богиня".
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