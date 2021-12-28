Анна Саліванчук - українська актриса, яка відома ролями в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою"," Пацики", й у фільмах "Свінгери", "Матч" та інших, повідомляє Politeka.net.
Крім того, зірка любляча дружина і мама двох синів.
Анна Саліванчук активно веде свій Instagram, в якому хвалиться дітьми, і ділиться мудрими думками.
В одному з останніх постів зірка позувала з дітьми і мамою. У публікації актриса передала слова своєї бабусі про те, що кожна людина - це рішення чиєїсь проблеми, і зазначила, що це особливий дар.
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"Дар, який дано тобі, може бути не потрібен всім, але він, безумовно, просто необхідний комусь - твоя посмішка, твоя любов, твоя сила", – написано в пості.
Публікація швидко зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Ось це цікаво як сказано! Ніколи не замислювалася, бабуся мудра!👏 ", "І цю мудрість, ти несеш ... кожен раз при зустрічі, залишається щось, якась фраза, яку я потім згадую ... дякую тобі і твєму мудрому жіночому роду♥️", "Які ж ви гарні", - написали користувачі Мережі.
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