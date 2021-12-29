Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка одружена з мільйонером Алмазом, покрасувалася на яхті, заговоривши про свої стосунки.

Як пише Politeka.net, 35-річна Іванна Онуфрійчук засвітилася в напівпрозорому повітряному білому платті, яке розвивалося на вітрі. Телеведуча вирішила розповісти шанувальникам про те, який її чоловік у відносинах.

"Я дуже романтична натура. Для мене важливо, щоб у відносинах була ніжність, турбота один про одного, романтичні побачення, сюрпризи. Обожнюю що-небудь придумувати для чоловіка. І як же я щаслива, що мій Алмаз саме такий, а моментами, навіть ще більший романтик, ніж я. Хоча ми вже одружені, кожен займається роботою і саморозвитком, але ми, по можливості, раз на тиждень запрошуємо один одного на побачення або влаштовуємо час тільки для нас двох", - поділилася подробицями сімейного життя телеведуча.

За її словами, для міцних відносин це дуже важливо. Якщо обидва партнери намагаються, можна зберегти романтику на довгі роки.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук розповіла, за що цінує чоловіка-мільйонера.

Раніше Politeka писала, що Онуфрійчук показала свого коханого чоловіка: кадри.

А ще Politeka повідомляла, що Онуфрійчук після заяв Тіни Кароль змусила собі заздрити:"мені б такого чоловіка".