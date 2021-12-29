Як пише Politeka.net, 35-річна Іванна Онуфрійчук засвітилася в напівпрозорому повітряному білому платті, яке розвивалося на вітрі. Телеведуча вирішила розповісти шанувальникам про те, який її чоловік у відносинах.
"Я дуже романтична натура. Для мене важливо, щоб у відносинах була ніжність, турбота один про одного, романтичні побачення, сюрпризи. Обожнюю що-небудь придумувати для чоловіка. І як же я щаслива, що мій Алмаз саме такий, а моментами, навіть ще більший романтик, ніж я. Хоча ми вже одружені, кожен займається роботою і саморозвитком, але ми, по можливості, раз на тиждень запрошуємо один одного на побачення або влаштовуємо час тільки для нас двох", - поділилася подробицями сімейного життя телеведуча.
За її словами, для міцних відносин це дуже важливо. Якщо обидва партнери намагаються, можна зберегти романтику на довгі роки.
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Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук розповіла, за що цінує чоловіка-мільйонера.
Раніше Politeka писала, що Онуфрійчук показала свого коханого чоловіка: кадри.
А ще Politeka повідомляла, що Онуфрійчук після заяв Тіни Кароль змусила собі заздрити:"мені б такого чоловіка".