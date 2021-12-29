Відома співачка, детектив шоу "Маска" Настя Каменських вразила видом на зйомках шоу, надівши дуже коротку сукню, яка ледь прикривала найпотаємніше.

Як пише Politeka.net, в Instagram журналу Viva опублікували фото Насті Каменських, анонсувавши її інтерв'ю, де вона розповідає про харчування. На фото співачка постала в екстравагантній сукні з білими пасмами волосся.

"Все, що ми їмо, потім у нас на обличчі". Напередодні Нового року Настя Каменських розповіла, як поєднує дієту зі святами", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях артистку жорстко розкритикували за зовнішній вигляд.

"Дуже вона зациклена на собі на своїй красі, стара", "Невдале фото", "Жах. Такі ноги потрібно ховати", "Ломовий кінь", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в свіжому інтерв'ю Настя Каменських розповіла, що на Новий рік, як і всі українці, любить з'їсти олів'є і холодець. Також вона може собі дозволити келих шампанського.

Нагадаємо, що Каменських вразила видом в напівпрозорій сукні:"на Кардашьян схожа".

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