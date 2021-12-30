Російський співак Сергій Лазарєв негативно висловився про популярну пісню групи "Потап і Настя" - зірка не посоромився у виразах.

Так, 38-річний Лазарєв разом із репером Markul'ом став гостем програми гумориста Максима Галкіна "Музикаліті". Артисти обговорювали новорічні хіти, серед яких був трек "Новий Рік". Потап і Настя Каменських випустили його в далекому 2009-му, і з тих пір частенько жодне застілля не проходить без цієї пісні.

Лазарєв, який педантично ставиться до текстів, прийшов в жах, послухавши, про що співають Потап з Каменських: завуальований мат і вульгарні жарти вибісили Сергія. За його словами,"так каламбурити - це себе не поважати".

"Манда-манда-мандаринки. Від сосни, від сосни відірви голочку... поважаю Потапа і Настю, знаю яку вони можуть робити музику. Це прямо днище!",- обурився Лазарєв, поставивши дуету "чітку одиницю".

Відзначимо, група "Потап і Настя" проіснувала майже 12 років. Восени 2017-го учасники дуету оголосили, що починають сольну кар'єру під псевдонімами ПТП і NK.

Реліз їх дебютної платівки "Не пара" відбувся в 2008 році, хіти з якої миттєво злетіли на вершину вітчизняних чартів. Всенародна любов лилася потоком, а альбоми Потапа і Насті розходилися величезними тиражами.

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