Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проєкту "Холостячка" перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Так, цього разу екс-учасник шоу "Холостячка" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно Роман Свечкоренко показав кадри зі своєю новою обраницею, однак, приховував її обличчя. Він вирішив нарешті розповісти, хто його кохана (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Деякі люди вже зрозуміли, що це ти", - каже своїй обраниці Роман Свечкоренко.

Користувачі Мережі впізнали в дівчині Злату Огневич, однак, помилилися.

"Ну все, ви тепер зрозуміли хто це. Вона ще соромиться", - розповів Роман Свечкоренко.

Обраниця Романа Свечкоренко виявилася блогер Лера Чернецька.

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