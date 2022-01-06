Як передає Politeka.net, зірки українського шоу-бізнесу активно ведуть свій спосіб життя. Часто на своїх сторінках в соціальних мережах вони показують, як займаються спортом і хваляться своєю фігурою.

Так, цього разу на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram опублікували нові знімки. На кадрах - зірки українського шоу-бізнесу, а саме - Ольга Полякова, Настя Каменських, Маша Єфросиніна та Віра Кекелія. Вони показали, на що йдуть заради схуднення.

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Щоб точно вже завтра почати позбавлятися від зайвих кілограмів, гортай карусель і надихайся зірками, які не можуть і тижні прожити без фізичної активності", - пишуть на акаунті.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під публікацією: "Ось тут Полякова базару немає!!! Дуже навіть нічого", "У них кількість $ від цього залежить, нехай займаються. Хоча їх загальний кумир не паритися з цього приводу і не Хіло живе. Кожному своє", "Крім Полякової нікого не знаю".

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