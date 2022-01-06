Як повідомляє Politeka.net, переможець кулінарного проекту "Майстер Шеф" Богдан Шинкарьов поділився з українцями дивовижним рецептом улюбленого зимового салату шуби. У своєму Instagram кухар опублікували докладний рецепт, а також показав знімки, як виглядає це диво-салат в його виконанні.

"Шуба, яку ми заслужили. Мені здається, що салат "Оселедець під шубою" приходить з мудрістю. Разом з любов'ю до оливок і розумінням, чому тарілку після гречки потрібно мити відразу. Давайте домовимося, ми не будемо називати це "оселедцем під шубою", по-перше, тому що там не буде оселедця, а по-друге, тому що це експеримент, спроба вдихнути нове життя цим інгредієнтам і вивести їх на новий рівень", - написав Богдан. І додав покрокову інструкцію приготування "шуби", куди замість звичного оселедця додав копчену скумбрію.

Користувачі почали бурхливо обговорювати Новий погляд Шинкарьова на улюблений салат і поділилися своєю думкою в коментарях: "Ух ти. Я звичайно багато бачила різних рецептів, але ваш дуже незвичайний, дякую за ідею обов'язково спробую", "Клас, подумала взагалі, що це десерт", "Так ви навіть описуєте процес приготування смачно", "Ну прямо мистецтво! Ви супермайстершеф!".

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