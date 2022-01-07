Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Анастасія Приходько, яка проводить багато часу на кухні, похвалилася багатим столом, який накрила до свята.

Як відомо, артистка багато часу проводить на кухні і практично завжди готує для своєї великої родини самостійно. У себе в соцмережах вона не раз розповідала, що завжди готує дітям те, що вони хочуть їсти, навіть якщо це різні страви. В цей раз Анастасія Приходько, як зразкова господиня продемонструвала частування на різдвяному столу. За словами співачки, вона все готувала сама, замовивши тільки суші.

"Фух! Завтра я буду цілий день лежати, навіть не вийду на кухню готувати! Пішли святкувати!",- підписала фото зірка.

Також артистка засвітила себе з булочкою, поскаржившись на свята.

"Мені хана! Я боюся вставати на ваги", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько в розкішному образі вразила українців:"обожнюю просто".

Як повідомляла Politeka, Приходько показала, чим розважає дітей на свята: "дуже хочеться спокою".

Також Politeka писала, що Приходько зворушила кадром зі свекрухою: "піду слізки щастя витру...".