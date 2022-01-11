Як повідомляє Politeka.net, Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко часто ділиться з фанатами подробицями свого життя в соцмережі. Так, цього разу хлопець розповів шанувальникам в Instagram-сторіс, що не виходив на зв'язок вчора, тому що не дуже добре себе почуває.
"Всім привіт, Я не вчора не виходить в сторіс, тому що якось погано себе почував вчора. Взагалі не розумію, що зі мною. Начебто вже кілька днів відпочиваю, і все одно виспатися не можу. Видно, такі насичені будні були, плюс тусовки, алкоголь, вся ця двіжуха і досі не можу нормально відновитися", - поділився Олексій.
Тригубенко також додав, що ще один день відпочиватиме, а потім з новими силами повернеться роботі і повсякденним справам. Також він звернувся до шанувальників з питанням: "що ви робите, щоб відновити сили?".
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