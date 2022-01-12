Як передає Politeka.net, 40-річна українська співачка Оксана Муха, яка, будучи в команді Дана Балана, здобула перемогу в талант-шоу "Голос країни", прокоментувала свій "роман" з молдавським виконавцем у інтерв'ю 24 Каналу.

Оксану Муху запитали, що вона думає щодо заяв про те, що у неї з Даном Баланом виникли романтичні стосунки.

«Я думаю, що на все це мають право всі. Тобто хочуть собі щось придумати, в це вірити – нехай. Якщо це додає якоїсь гостроти відчуттів, є про що поговорити з друзями», - заявила співачка.

Оксана Муха пояснила, що відбувалося насправді.

"Зазвичай всі творчі люди, у яких є якісь колаборації, вони повинні бути щирими, вони повинні любити те, що вони роблять, любити пісню, яку вони співають, любити в той момент ту людину, з якою вони співають. Тобто мати ту повну гармонію, вона досягається тільки так, але це не означає, що після того, як закінчується пісня, ці відносини тривають. Ми стаємо знову собою. Це називається творчість, якась Акторська майстерність, ми всі актори на сцені», - сказала артистка.

Нагадаємо, фаворитка Балана з "Голос країни" в мереживній блузі поділилася своєю радістю: "як добре було ... »

Як повідомляла Politeka, переможниця "Голос країни" Оксана Муха не стримала емоцій після виступу:" я така щаслива..."

Також Politeka писала, що переможниця "Голосу країни", якій приписували роман з Даном Баланом, здивувала зверненням: "Люблю"