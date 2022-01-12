Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний. Проте їхні стосунки швидко скінчилися.

Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Злата Огневич вирушила у відпустку в Африку. На кадрах співачка показує, як насолоджується відпочинком на тлі водоспаду (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Послання собі: 🗺



Дівчинка моя, я пропоную тобі набагато цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою Життя.



Грай, створюй свої правила і частіше міняй їх, коли пройдеш на наступний рівень. Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок кожної людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися в пустелю.



Згадай, про що так сильно мріяла в дитинстві й втілюй: яскраво, зухвало, сильно, сміливо! Всі можливості відкриті, так багато є ще версій тебе, вибирай будь-яку і живи!



Життя занадто прекрасне, щоб проводити її в темряві й смутку, лети на світло! Неосяжний світ належить тобі, а ти - належиш світу, зараз і назавжди", - пише Злата Огневич.

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