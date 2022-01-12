Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною українською співачкою. Зірка зараз перебуває на відпочинку в Мексиці, звідки ділиться постійно новими фото і відео.
На нових фото Настя була в прозорій сіточці і міні-купальнику. Зірка поділилася кількома знімками з пляжу, демонструючи розкішні форми.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Поправилася", "Гагаріна і Дубцова курять на сторонці", "я таю по тобі", "вагітна", "ти така красива, така Сонячна", "Настуся ,ти прекрасна, кому не подобається в сад", "бажаю вам дитинку", "шикарна жінка, я теж так хочу", "ви богиня", "Ля, яка ти хороша", "все-таки накачав Настюху", " зараз почнеться :- животик ... Вагітна.... коли народжувати", "клас, А мені тільки мріяти можна", "Стиль леопард підходить".
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