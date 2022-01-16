Дженніфер Лопес у свої 52 роки здатна з легкістю затьмарити молодих красунь завдяки наполегливим тренуванням, що довела під час відпочинку на яхті в модному купальнику.

Як пише Politeka.net, відома на весь світ виконавиця 52-річна Дженніфер Лопес зараз приділяє увагу дітям і рідко з'являється на публіці. Не так давно вона завершила зйомки в комедійному фільмі, приступила до підготовки майбутнього концерту і зайнялася розробками для свого косметичного бренду.

Тому шанувальники приділяють час архівним кадрам знаменитості, яка вважає за краще не так часто показувати себе в мережі без певного приводу. Цього разу фанати згадали про святкування дня народження Лопес.

Вона не тільки провела його на розкішній яхті і в свої 52 роки блиснула фігурою в бікіні, але ще і заявила про відносини з Беном Аффлеком.

"Вона просто приголомшлива 😍❤️; Люблю це; мені потрібно більше цих фото; вона в любові; прямо жінка-весна, така свіжа; заздрю її витримці" - пишуть в мережі.

Раньше Лопез висловилася про важливість сімейного відпочинку.

"Мені дійсно подобалося бути вдома і вечеряти з дітьми щовечора, чого я не робила, напевно, ніколи. Це було справжнім одкровенням і переоцінкою, щоб дійсно поглянути на те, що працює і що не працює. Ви думали, що у вас все в порядку, але ви поспішаєте, і ви працюєте, і вони йдуть в школу, і ми всі зайняті. Переоцінка важлива» - уклала Лопес в інтерв'ю,

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