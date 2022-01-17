У мережі з'явилися кадри зі зйомок і подробиці четвертого сезону веселого серіалу від "Дизель шоу" "Папаньки".

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Дизель шоу" в Instagram опублікували кілька кадрів зі зйомок серіалу "Папаньки", а також анонсували прем'єру четвертого сезону і розкрили деякі подробиці сюжету.

На кадрах можна побачити акторів, які зіграли в "Папаньки", серед яких Лілія Ребрик і Єгор Крутоголов, які на екрані грають сімейну пару, а також їх Кіношні діти.

У підписі до фотографій розкрили подробиці сюжету четвертого сезону серіалу "Папаньки", а також назвали дату прем'єри. "Чи зуміє розрулити всі ці проблеми наш татко Єгор? І чи впорається зі своїми робочими завданнями? Адже у нього з'явиться дуже настирливий і хитрий партнер по бізнесу! Не пропустіть прем'єру 4 сезону серіалу «Папаньки» вже 31 січня о 20:15 на нашому ютуб-каналі", - йдеться в повідомленні.

Користувачі тут же почали коментувати новину про прем'єру четвертого сезону веселого серіалу, відзначаючи, як вже чекає нових серій.

"Я вас обожнюю, чекаю з нетерпінням ❤️❤️❤️❤️", "Ох улюблена сімейка😍, як же я чекаю ❤❤❤", " Які тут всі гарненькі😂люблю. Тішусь за продовження😂😂😂😂👏👏❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥🔥 чекаємо, особливо мій старший син чекає прем'єру😍 йому 7 років😂".

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