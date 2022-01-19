Суддя популярного телепроекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вирішила показати, що діється за кадром, коли ніхто не бачить, і разом зі своїм колегою, Володимиром Ярославським, розкрила цікаву деталь.

Ольга Мартиновська перемогла в третьому сезоні шоу "Майстер Шеф", а пізніше стала однією з суддів, передає Politeka.net. Зірка разом з Ектором Хіменесом-Браво і Володимиром Ярославським оцінюють страви учасників.

В цей раз Ольга Мартиновська вирішила показати, що відбувається за кадром. Зірка разом з Володимиром Ярославським та іншими колегами перебували на технічній кухні і жартома розповіли, хто доїдає за учасниками.

"Це технічна кухня "Майстер Шеф", і колись я на ній працювала, тому що, була продюсером "Майстер Шефа". Тут іноді судді приходять під'їсти те, що фуд-продюсери наготували, або об'їсти...",- поділилася, посміхаючись суддя проєкту.

"Це ж те, що ви питаєте, хто під'їдає за учасниками...",- пожартував Ярославський, і всі розсміялися.

"Не тільки за учасниками, а ще й за персоналом під'їдаємо, так?", - сміючись, вимовила Ольга Мартиновська.

Зазначимо, проєкт "Майстер Шеф" виходить на екрани понад 10 років.

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