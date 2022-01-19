Ольга Мартиновська перемогла в третьому сезоні шоу "Майстер Шеф", а пізніше стала однією з суддів, передає Politeka.net. Зірка разом з Ектором Хіменесом-Браво і Володимиром Ярославським оцінюють страви учасників.
В цей раз Ольга Мартиновська вирішила показати, що відбувається за кадром. Зірка разом з Володимиром Ярославським та іншими колегами перебували на технічній кухні і жартома розповіли, хто доїдає за учасниками.
"Це технічна кухня "Майстер Шеф", і колись я на ній працювала, тому що, була продюсером "Майстер Шефа". Тут іноді судді приходять під'їсти те, що фуд-продюсери наготували, або об'їсти...",- поділилася, посміхаючись суддя проєкту.
"Це ж те, що ви питаєте, хто під'їдає за учасниками...",- пожартував Ярославський, і всі розсміялися.
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"Не тільки за учасниками, а ще й за персоналом під'їдаємо, так?", - сміючись, вимовила Ольга Мартиновська.
Зазначимо, проєкт "Майстер Шеф" виходить на екрани понад 10 років.
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