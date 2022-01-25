Співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла на шоу "Х-Фактор", показала фігуру і розповіла, завдяки чому досягає ідеалу.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук є відомою українською співачкою. Зірка заявила вперше про себе, прийшовши на другий сезон "Х-Фактор". Там артистка досить швидко вилетіла з проекту, але її виступ на кастингу зібрав безліч переглядів на Ютубі. Тому співачка не опустила руки і прийшла на третій сезон "Х-Фактора", де здобула перемогу. Зірка після проекту зайнялася сольною кар'єрою, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Аїд вирішила похвалитися фігурою в лосинах і кофтині. Зірка стояла перед дзеркалом і демонструвала свої досягнення.

"А це я вчора. Потихеньку рухаюся до мети...",- написала зірка.

На другому сторіс Ніколайчук показала питання від фанатки.

"А якого харчування ви дотримуєтеся?",- запитав один з користувачів.

"Зараз на шляху до збалансованого харчування. Прямо ПП не для мене. Просто не витримаю, а ось максимально привести харчування в норму - це моє завдання (та допоможете мені Господь) на даний момент виявилася від молочки/кисломолочки і кави", - відповіла Аїд.

Нагадаємо, переможницю "Х-Фактора" після нових експериментів із зовнішністю порівняли з Пугачовою

Також Politeka повідомляла, що переможницю "Х-Фактора" Аїду Ніколайчук несподівано "поховали" в мережі

А ще Politeka писала, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук обмотала себе гірляндою і поділилася настроєм



