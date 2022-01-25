Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук є відомою українською співачкою. Зірка заявила вперше про себе, прийшовши на другий сезон "Х-Фактор". Там артистка досить швидко вилетіла з проекту, але її виступ на кастингу зібрав безліч переглядів на Ютубі. Тому співачка не опустила руки і прийшла на третій сезон "Х-Фактора", де здобула перемогу. Зірка після проекту зайнялася сольною кар'єрою, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Аїд вирішила похвалитися фігурою в лосинах і кофтині. Зірка стояла перед дзеркалом і демонструвала свої досягнення.
"А це я вчора. Потихеньку рухаюся до мети...",- написала зірка.
На другому сторіс Ніколайчук показала питання від фанатки.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Горбунов засвітив старшого сина у дворі їх з Осадчої особняка: "Помічник іде"
Трагедія розігралася просто під вікнами української лікарні, фото та подробиці: "Дістав зброю і...."
Дружина "Холостяка" Добриніна висварилася на українців і похвалилася багатствами: "Сидіть далі вдома, бійтеся"
Хвороба забрала життя відомої радянської актриси: "Була надзвичайно чарівною людиною"
"А якого харчування ви дотримуєтеся?",- запитав один з користувачів.
"Зараз на шляху до збалансованого харчування. Прямо ПП не для мене. Просто не витримаю, а ось максимально привести харчування в норму - це моє завдання (та допоможете мені Господь) на даний момент виявилася від молочки/кисломолочки і кави", - відповіла Аїд.
Нагадаємо, переможницю "Х-Фактора" після нових експериментів із зовнішністю порівняли з Пугачовою
Також Politeka повідомляла, що переможницю "Х-Фактора" Аїду Ніколайчук несподівано "поховали" в мережі
А ще Politeka писала, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук обмотала себе гірляндою і поділилася настроєм