Відомі телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча стали ведучими на проекті "Голосу країни", де зустрілися зі своїми колегами по шоу-бізнесу.

Катя Осадча і Юрій Горбунов офіційно разом з 2017 року, повідомляє Politeka.net. Пара закрутила роман ще під час зйомок шоу "Голос діти".

Зараз закохані ведуть новий сезон шоу "Голос країни", прем'єра якого відбулася днями. Наставниками на проєкті стали Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Потап і Святослав Вакарчук.

Потап вирішив показати, що відбувається за лаштунками. Артист з'явився в новому іміджі - він збрив бороду, надів капелюх і костюм.

Катя Осадча була вражена побачивши стильного репера: "Який ти...",- вигукнула телеведуча, і поцілувалася співака.

Зазначимо, 23 січня відбувся перший випуск 12-го сезону шоу "Голос країни" пройде під гаслом "Так звучить твоя країна", наставники шукатимуть справжній голос нації.

Проєкт здивував глядачів новими правилами. Тепер у проєкті не чотири, а п'ять команд. Тренерами-джокерами стали меценат Андрій Мацола і солістка Kazka Олександра Зарицька. В їх команду "другий шанс" можуть потрапити 15 учасників, які не зуміли розгорнути чотирьох основних суддів.

Нагадаємо, Горбунов засвітив старшого сина у дворі їх з Осадчої особняка

Як Politeka писала, що Горбунов напередодні "Голос країни 12" засвітив Осадчу, Дорофєєву і Полякову

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