Відома артистка, актриса і власниця свого косметичного бренду - 52-річна Дженніфер Лопес вирішила взяти участь у досить яскравій фотосесії в своєму офісі, передає Politeka.net. Так, цього разу артистка позувала в досить примітних нарядах у своєму Особистому офісі.

У нарядах Лопес не стала скромничати і показала засмаглі вигини з різних сторін, а чорне плаття з відкритою зоною на талії взагалі підкреслило її форми з близьких ракурсів. Також Дженніфер дала інтерв'ю, в якому розповіла про Ново комедії.

Вона виходить через два тижні і в ній Лопес довелося зіграти образ обезбашенной нареченої, яка виходить заміж за першого зустрічного з натовпу. У мережі оцінили образ Лопес:

"Ти можеш бути краще, коли захочеш😍; яка гарненька і небезпечна; складно повірити🔥так пишаюся тобою, моя королева🥺 🤍; вона наздожене популярністю будь-якого😍 🔥 😍; ви бачили цей живіт?; Будь ласка, слідуйте за мною, вона ніби просить; я теж хочу так виглядати😒; добре 🤎; Мода змінюється, а стиль залишається😸 ✨ 🧡; як мені вас віддячити?💞 ; Палець вгору😊"»

Також нещодавно артистка взяла участь в рекламній фотосесії, в якій повинна була показати кілька нових нарядів. Майки і штани в однаковому дизайні виглядали досить примітно. Причому джинсовий костюм продемонстрував, наскільки добре виглядає Лопес і не прикриваючи живіт.

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