Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко в новому сезоні серіалу "Папаньки" помилувався відомою співачкою Вірою Брежнєвою, яка 3 лютого відзначила 40 років.

Євген Гашенко стояв біля витоків створення "Дизель Шоу", пише Politeka.net. Актор завоював велику популярність, і разом з колегами та іншими артистами виконав одну з головних ролей в серіалі "Папаньки".

Разом з Єгором Крутоголовим, Євгеном Сморигіним та Андрієм Фединчиком Євген Гашенко виконали ролі батьків, які потрапляють в різні пригоди. У новому пості останній помилувався портретом Віри Брежнєвої.

"Сьогодні День народження у яскравої, талановитої і дуже красивої української співачки Віри Брежнєвої!😍 🥳 Складно повірити, але вона відзначає ювілей - 40 років! А ще складніше повірити в те, що їй присвячена одна з нових серій «Папаньок»!💥 Вже сьогодні о 20:15 включайте канал СТБ і наш ютуб-канал "Папаньки" і дивіться, який сир-бор піднявся в готелі через Віру🧡 а ми щиро вітаємо співачку зі святом🤗 Нехай всі паролі будуть відомі, а орієнтири видно!✨ ",- написали автори публікації.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів, в основному у вигляді смайликів.

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