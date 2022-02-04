Знаменитий український дизайнер і творець власного бренду одягу Андре Тан здивував сміливим кадром і розкрив історію його створення.

Як пише Politeka.net, новий пост у своєму Instagram Тан присвятив важливій події у світі української моди-25-річчю Ukrainian Fashion Week. У публікації модельєр нагадав, що організатором цього заходу на міжнародному рівні стала Ірина Данилевська.

Андре захопився рівнем організації події, зазначивши, що він не поступається Паризької, Міланської та іншим тижням моди.

Свій пост Тан супроводив вельми сміливим чорно-білим знімком. На ньому дизайнер позував без одягу, сидячи перед камерою в ефектній позі.

«На обкладинці поста ви бачите фотографію, з якою у мене асоціюється Ukrainian Fashion Week. Тоді, в 2008 році, я зробив колекцію на честь пам'яті Ів Сен Лорана, коли він помер. Замість поклону я сфотографувався в точності як він для реклами свого знаменитого аромату Pour Homme в 1971 році - повністю голий», - розповів дизайнер.

За його словами, знімок був зроблений в ніч перед показом.

Фото модельєра вразило ведучу Іванну Онуфрійчук, а Слава Дьомін не зміг втриматися від жарту.

«А навіщо ти своє обличчя на тіло Шварцнеггера поставив?», - написав радіоведучий.

Нагадаємо, Андре Тан переживає втрату важливої для себе людини.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан махнув на відпочинок і похвалився недоступною для багатьох розкішшю.

Також Politeka писала, що 39-річний Андре Тан з самого ранку опинився під крапельницею.