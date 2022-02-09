Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець Сергій Бабкін став одним із суддів шоу талантів, де йому разом з колегами належить скористатися логікою та інтуїцією. Відзначимо, в числі запрошених артистів також опинилися Лілія Ребрик і Тіна Кароль з ведучим шоу DZIDZIO.
"Фея і Тигр в шоу» Ігри талантів «@igry_talantiv 😍 вже з 26 лютого вся країна перевірятиме своє» шосте чуття «разом з гравцями нового грандіозного шоу "Ігри талантів "" - сказано в підписі до нових кадрів з Лілією Ребрик і Сергієм Бабкіним.
Відзначимо, за правилами шоу в кожному з випусків зійдуться по два учасники, які прийшли на проект для здійснення своїх мрій. А допомагатимуть їм у цьому українські знаменитості. Так, в одному з епізодів своєю логікою та інтуїцією будуть мірятися Лілія Ребрик і музикант Сергій Бабкін. Це буде новий досвід для артистів у прояві своїх здібностей.
Також Бабкін поділився одкровенням, як написав свою першу колискову: "думка про те, щоб одного разу написати колискову, у мене зародилася ще років сім тому. Але вона не була нав'язливою, і вже тим більше, не надзавданням і не самоціллю. По всій видимості, саме в той момент дія знайшла силу і процес пішов-сам по собі, без контролю і усвідомленості.
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"Найбільш значущі події відбуваються без нашої участі...". Колискова - це особливий, ні на що не схожий жанр, стиль виконання у форматі "пісня". Так вже вийшло, що в альбомі "КОСМОТАТО" у мене таких пісні дві".
Нагадавши, Дружина Сергія Бабкіна розповіла, чим займається із зірковим чоловіком ввечері: "просто вау...".
Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін заінтригував незвичайним альбомом, що розлетівся по світу: "вперше майже за 20 років...".
Також Politeka писала, що Сергій Бабкін здивував оригінальним талантом з маленькою дитиною:"сльози розчулення".