Оксана Муха перемогла в команді Дана Балана на популярному проєкті у 2019 році, повідомляє Politeka.net. Після успіху на шоу співачка вирішила не зупинятися на досягнутому, і далі розвиватися.
У Instagram артистка розповідає про успіхи й важливі події. Так, екс-підопічна Дана Балана повідомила, що вже зовсім скоро вперше дасть концерт у Празі.
"Найближчої неділі, 13 лютого, - мій перший сольний концерт у Празі! Радію неймовірно можливості заспівати "Найкрасивіші пісні України" з українцями Чехії! 🤍 Це так зворушливо! Ще й при переповненому залі (квитків немає вже понад тиждень!).
Спасибі!;) До швидкої зустрічі, Прага!",- написала Оксана Муха, підкріпивши знімками плаката з її зображенням.
Публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
"У мене був жахливий настрій": Рябчук зізнався, чому розстріляв товаришів по службі
Новий "Холостяк" Топольський після закінчення зйомок зробив чуттєве визнання: "Я ними дорожу..."
"Попросив зняти відео": життя молодого українця обірвалося на очах у друга, деталі трагедії
"Були у стосунках": "випадковий" постріл обірвав життя дівчини, що відомо про трагедію
"Дуже рада за вас !!!😍 😍 😍 ", "Я чекаю Вас в Києві, а ви в Празі вже! 😍 ", "Вже радію Вас в неділю побачити ❤️", " удачі! ❤️❤️❤️", " ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "супер", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, переможниця "Голосу країни", якій приписували роман з Даном Баланом, здивувала зверненням
Як повідомляла Politeka, Дан Балан справив враження, з'явившись з міні-копією Кароль
Також Politeka писала, що Дана Балана в серйозному вигляді підловили за лаштунками популярного українського шоу