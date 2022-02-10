Українська співачка і скрипалька Оксана Муха, яка перемогла на шоу "Голос країни-9" в команді співака Дана Балана, розповіла про важливу подію у своїй кар'єрі.

Оксана Муха перемогла в команді Дана Балана на популярному проєкті у 2019 році, повідомляє Politeka.net. Після успіху на шоу співачка вирішила не зупинятися на досягнутому, і далі розвиватися.

У Instagram артистка розповідає про успіхи й важливі події. Так, екс-підопічна Дана Балана повідомила, що вже зовсім скоро вперше дасть концерт у Празі.

"Найближчої неділі, 13 лютого, - мій перший сольний концерт у Празі! Радію неймовірно можливості заспівати "Найкрасивіші пісні України" з українцями Чехії! 🤍 Це так зворушливо! Ще й при переповненому залі (квитків немає вже понад тиждень!).

Спасибі!;) До швидкої зустрічі, Прага!",- написала Оксана Муха, підкріпивши знімками плаката з її зображенням.

Публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Дуже рада за вас !!!😍 😍 😍 ", "Я чекаю Вас в Києві, а ви в Празі вже! 😍 ", "Вже радію Вас в неділю побачити ❤️", " удачі! ❤️❤️❤️", " ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "супер", - написали користувачі Мережі.

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