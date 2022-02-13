Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вже багато років займається благодійністю і підіймає найважливіші соціальні теми, не приховуючи емоцій.

Анджеліна Джолі займається благодійністю, її часто запрошують для висвітлення наболілих тем, передає Politeka.net. Днями зірка виступила в Капітолії, щоб допомогти групі сенаторів представити нову версію Закону про насильство щодо жінок. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка не приховувала емоцій, і навіть почала плакати. За словами артистки, діти в сім'ях, де існує абьюз, налякані і страждають, а деякі, на жаль, вже загинули.

Анджеліна Джолі запевняє, що людей можна було врятувати, якби їм надали підтримку. Закон буде служити пам'яттю про тих, кого більше немає.

Зазначимо, закон про насильство щодо жінок передбачає програми підтримки в разі насильства в сім'ї, насильства на побаченнях, а також переслідування.

Емоційна промова Анджеліни Джолі справила враження на користувачів Мережі:

"Моя щира повага міс Джолі🙌 🙌 🙌 🙌 🙌. Ти унікальна людина ❤️❤️", " Вау, ти королева, бережи Бог тебе за підтримку, дорога ❤️❤️❤️❤️👏👏👏", "Ви чудова жінка і прекрасна людина, яка допомогла багатьом людям по всьому світу".

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