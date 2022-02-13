У мережі розповіли про закінчення крайнього сезону комедійного серіалу "Папаньки", який за чотири сезони встиг полюбитися багатьом українцям.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці Дизель студіо в Instagram українцям розповіли про закінчення зйомок четвертого сезону комедійного серіалу "Папаньки", який встиг полюбитися багатьом.

"Усі серії "Папаньок" вже на нашому ютуб-каналі! Так, 4 сезон закінчився, але переглянути улюблені моменти можна прямо зараз! 🤗 Переходьте і насолоджуйтесь! 💖 ", - написали на сторінці.

У серіалі знялися відомі українські актори. Серіал "Папаньки" - історія про декількох родин, які тісно дружать, разом відпочивають та мають багато спільних пригод, де потрапляють у курйозні ситуації.

У коментарях шанувальники написали, що чекають п'ятого сезону серіалу: "Чекаю 5 сезон. Хочу, щоб Ірину і Микиту звели в 5 сезоні", "Чекаємо 5 сезон дуже ❤️❤️❤️❤️", "Будемо переглядати обов'язково 4 сезон і 3 і 2 і 1", "Все в 4 круто було, але мінус, що Микита не з Ірою", "Дуже, дуже хочу і чекаю з нетерпінням 5 сезон, Папаньки❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Дуже хочу в 5 сезоні відновлення справедливості щоб Ірина і Микита разом були", "Чекаємо 5 сезон! Не зупиняйтеся🔥!".

Як бачимо, українці були дещо невдоволені фіналом четвертого сезону, адже головний герой Микита Павленко, якого грає Євген Сморигін, був не разом зі своєю дружиною Іриною, яку грає Ольга Арутюнян.

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