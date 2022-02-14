Відома шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вирушила на відпочинок за кордон, але зіткнулася з непередбаченими проблемами.

Як пише Politeka.net, кулінар розповіла про неприємну ситуацію, яку вона поки так і не вирішила. Напередодні Мартинівська полетіла з України в Тбілісі. Шеф-кухар збиралася відправитися на Грузинський Гірськолижний курорт в селі Гудаурі, проте зараз її плани опинилися під питанням.

Як пояснила Мартинівська, справа в тому, що авіакомпанія втратила її багаж.

"Мій багаж не прилетів. А я на лижний курорт прилетіла. Йопт смуга", - поскаржилася кулінар прямо з аеропорту.

Пізніше вона поділилася деталями.

"Два роки Олюня збиралася на лижі. Все ніяк не виходило...і тут вибралася! Вилетіла одна. Ну то що? Знаєте, з якими я лижами залишилася? Во!",- сумно вимовила ведуча, демонструючи свою сумочку.

Мартинівська додала, що летіла прямим рейсом, тому її особливо здивувала втрата багажу.

"Як так? Якби на море хоча б! Купив купальники, тапочки та й потому...а з лижним одягом трохи складніше...а може це знак і лижі просто не моє", - додала шеф-кухар.

Вона зізналася, що поки не знає, як буде вирішувати цю проблему.

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