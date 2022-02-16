Як повідомляє Politeka.net, популярні телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов є досить популярною парою серед зірок шоу-бізнесу, за життям артистів стежать багато тисяч полконников. Вони не говорять багато про особисте, не скандалять на публіці і не влаштовують скандали з іншими.

Найчастіше на свята пара відправляється в будь-яке курортне місце і добре проводить час. Також Осадча з Горбуновим часто літає на відпочинок, де балує дітей не тільки екскурсіями.

Цього разу, з нагоди Дня Всіх Закоханих Катерина разом з чоловіком вирушила на романтичний відпочинок в СПА. Там вони поніжилися біля басейну, зайнялися корисними для шкіри і тіла процедурами, а також встигли зробити кілька цікавих фото. Осадча також засвітила фігуру в синьому купальнику, не приховуючи себе від камер.

"Е, Катя. Спа день-День святого Валентина " - пише під кадрами артистка.

"Зловив русалку" - пише також Горбунов.

Раніше Горбунов опублікував на своїй сторінці в Instagram романтичні кадри з коханою дружиною Катею Осадчою і написав ніжні слова зізнань і подяки.

На знімках Юрій і Катя зображені на прогулянці в Парижі, куди недавно літали на пару днів відпочити. Як видно, на знімках пара виглядає щасливою і закоханою, а сонячна погода тільки додає фарб цим кадрам. На одному з фото зіркові телеведучі зняті на тлі головної визначної пам'ятки Парижа Ейфелевої вежі ввечері, коли вона красиво підсвічена.

Нагадавши, Горбунов на зимовій прогулянці показав, як виглядає Осадча без макіяжу: чесне фото.

Як повідомляла Politeka, Горбунов, повернувшись в Україну, засвітився з Дзідзьо: "Все на роботу!".

Також Politeka писала, що Катя Осадча після променаду в Парижі здивувала планами:"нове натхнення".