Як пише Politeka.net, Ірина Горова розлучившись після 15 років шлюбу з Олексієм Потапенком, зуміла зберегти з ним хороші стосунки. Зараз вони спільно керують продюсерським центром, який займається Надей Дорофєєвої, Мішель Андраде та іншими зірками.

У новому пості на совій сторінці в Instagram Ірина Горова торкнулася актуальну тему.

"Зараз в інфополі вирує велика кількість маніпулятивних повідомлень і всіляких новин, в якому багатьом досить важко зберігати спокій і ясну голову», - зазначив вона.

Ірина Горова підкреслила, що разом з командою продюсерського центру продовжує працювати, зберігаючи спокій.

"Як СЕО і співзасновниця української компанії @mozgi_group хочу підкреслити, що ми всією командою залишаємося в Україні, на своїх місцях, і продовжуємо активно працювати, створювати і створювати. Адже в стані страху немає розвитку, а саме розвиток найважливіший для креативних людей і талантів, що рухають індустрію вперед», - заявила екс-дружина Потапа.

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