Злата Огневич багато знімається в різних проектах і займається творчістю, передає Politeka.net. У нових сторіс Instagram співачка розповіла, що готується до нової відеороботи.

Артистка постала в облягаючому костюмі, який підкреслив її красиву фігуру. У такому вигляді співачка поміняла кілька поз прямо на столі.

Кадри вийшли досить ефектними.

"Зовсім скоро зйомки і звикаю до свого тіла... на столі", - написала Злата Огневич.

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Зазначимо, Злата Огневич активно займається спортом, у неї відмінна розтяжка. Зокрема, співачка стоїть біля балетного станка. За словами зірки, раніше у неї були зайві кілограми, і вона відчувала невпевненість у собі. Однак настав той день, коли вона зрозуміла, що не подобається собі, тому відправилася в спортзал і стала правильно харчуватися. Артистка замінила солодощі з магазину корисними, і згодом відмовилася і від молочних продуктів. Також артистка не їсть м'яса.

Співачка любить снідати вівсянкою з фруктами, вдень їсть рибу і овочі.

Однак Злата Огневич дозволяє дні, в які може дозволити собі круасан, пасту і солодощі.

злата огневич

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