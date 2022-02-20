Дружина героя шоу "Холостяк-10", пілота Макса Михайлюка, зараз активно продовжує працювати і часто змінює образи.

Відома модель Даша Хлистун стала першим ангелом Victoria's Secret з України, а також встигла запам'ятатися яскравою зовнішністю на модних показах. Причому зараз вона виховує маленьку дочку і живе разом з чоловіком Максом Михайлюком без публічних розповідей про свої будні, пише Politeka.net.

Так, цього разу Даша спокусила яскравим образом в ніжно-білій сукні з атласу. Завдяки відкритій спині і відсутності рукавів дівчина підкреслила свою струнку фігуру, а її прояснені волосся надали образу більш впевнений вигляд.

"А за вікном майже весна" - пише вона.

У мережі обговорили: "Офігеть! Ангел!!; Даша ну не бачила красивіше моделей ніж ви!! Хоч і працюю давно з красою але настільки все гармонійно! Ваш тато ювелір 🥰; Красуня 😍; Дуже красива 😍; 🔥Дуже; Яка гарна Даша🔥; Неймовірна 😍✨✨; З таким кольором волосся взагалі 🔥, красотуля; Українські дівчата-еталон краси,Ви цьому підтвердження!; Макс виграв "джекпот")))».

Як можна помітити, Даша Хлистун без сорому також озвучує свої параметри - при зростанні в 179 сантиметрів вона важить всього лише 53 кілограми. Під час вагітності красуня набрала 20 кілограмів, які швидко скинула.

Струнка красуня не може похвалитися "видатними" формами і в новому пості - Instagram навіть поіронізувала над собою. На фото модель позувала в синьому короткому платті і кусала шматок піци.

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