25-річний український блогер і співак Олександр Волошин у свіжому інтерв'ю розповів історію про те, як йому довелося захищати свою маму.

Як пише Politeka.net, Олександр Волошин дав інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+". В Instagram у телеведучого з'явився уривок з інтерв'ю, в якому відомий своїми витівками і пранками блогер постав в зовсім несподіваному світлі.

"Такого пранкера Волошина ви не бачили", - зазначив Дьомін.

Хлопець розповідав історію з особистого життя про напад на його маму.

"Чувак бере ніж і йде на маму прям з ножем. Напористо йде. Я вибігаю і починаю стільчиком його місити. Він на мене дивиться, як ведмідь на маленького вовка. І просто йде", - розповів блогер.

Зазначимо, що Волошин є популярним тіктокером, де на нього підписано понад мільйон осіб. Він вже довгий час зустрічається з популярною співачкою і блогеркою Анною Тринчер. У листопаді 2021 року пара заявила про свої заручини.

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