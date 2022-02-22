Як пише Politeka.net, Олександр Волошин дав інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+". В Instagram у телеведучого з'явився уривок з інтерв'ю, в якому відомий своїми витівками і пранками блогер постав в зовсім несподіваному світлі.
"Такого пранкера Волошина ви не бачили", - зазначив Дьомін.
Хлопець розповідав історію з особистого життя про напад на його маму.
"Чувак бере ніж і йде на маму прям з ножем. Напористо йде. Я вибігаю і починаю стільчиком його місити. Він на мене дивиться, як ведмідь на маленького вовка. І просто йде", - розповів блогер.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Росія поплатилася за ескалацію конфлікту на Донбасі, рубль і акції обвалилися: «Вперше з...»
Дружина Остапчука без купальника подражнила кадрами з Мальдів: "Повний релакс"
Переможець "Голосу країни" Сасанчин після народження доньки перехотів ще дітей: "Ні в якому разі"
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
Зазначимо, що Волошин є популярним тіктокером, де на нього підписано понад мільйон осіб. Він вже довгий час зустрічається з популярною співачкою і блогеркою Анною Тринчер. У листопаді 2021 року пара заявила про свої заручини.
Нагадаємо, що Анна Трінчер здивувала одкровенням про участь в "Голосі країни": "маленькою мене привели...".
Як повідомляла Politeka, Трінчер показала величезний букет від таємничого залицяльника: "тільки Саша поїхав...".
Також Politeka писала, що Анна Трінчер засвітила силіконові форми після операції:"вони змінюють людину".