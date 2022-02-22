Як передає Politeka.net, в Instagram Ольга Мартиновська опублікувала серію сторіс, в яких вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками про те, що зараз відбувається в Україні.
"Сьогодні четверо людей з мого оточення не вийшли на роботу через стрес, страх, панічні атаки,безсонну ніч... всім страшно! Ми з Верунчиком продовжуємо жити, працювати, планувати, мріяти і вірити! А що ще ми можемо зробити?",- підписала фото Мартиновська.
Вона також поділилася своїми думками про те, чи варто розповідати дітям про те, що відбувається.
"Ми крута і сильна країна! І мирне небо над собою ми заслужили. І воно буде. Верунчику нічого не кажу. Просто ще міцніше обіймаю і частіше цілую", - додала жінка.
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Відзначимо, що Мартиновська тільки нещодавно повернулася з відпочинку за кордоном. Шеф-кухар відпочивала на гірськолижному курорті.
Нагадаємо, що Ольга Мартиновська заробила синці, відпочиваючи за кордоном:"Це не Мальдіви".
Як повідомляла Politeka, Мартиновська показала, як виглядала до популярності: "капець...".
Також Politeka писала, що Ольгу Мартиновську розкритикували за безглуздий зовнішній вигляд:"Бабусин варіант".