Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук-успішний український артист. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділився красномовним фото, на якому показав об'єднав Схід і Захід України.

"Зустрівся з курсантами університетів внутрішніх справ.

Ліворуч від мене студенти з Харкова, праворуч Львова. Схід і захід перемагають ворога разом", - написав під фото Вакарчук.

Також зірка додав відео, на якому грав на гітарі для курсантів.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Святослав-пишаюся такими світлими людьми як ви! Вами обов'язково потрібно потім стати послом миру в ООН", " обожнюю українців! Ми разом", "Святослав, один з небагатьох, хто з народом, не знімає відео з квартири, де-небудь в Німеччині, захоплення і повага до вас, зростає щомиті".

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