Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук-успішний український артист. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділився красномовним фото, на якому показав об'єднав Схід і Захід України.
"Зустрівся з курсантами університетів внутрішніх справ.
Ліворуч від мене студенти з Харкова, праворуч Львова. Схід і захід перемагають ворога разом", - написав під фото Вакарчук.
Також зірка додав відео, на якому грав на гітарі для курсантів.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Не хочуть воювати з Україною: офіцери Білорусі масово йдуть на пенсію
ПриватБанк попередив українців про незручності, терміни затягуються: "Просимо поставитися з розумінням"
Проїзд у поїздах Укрзалізниці знову стане платним: про які рейси йдеться
Українська бабуся "нагодувала" окупантів: "8 людей у цинку поїхало"
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Святослав-пишаюся такими світлими людьми як ви! Вами обов'язково потрібно потім стати послом миру в ООН", " обожнюю українців! Ми разом", "Святослав, один з небагатьох, хто з народом, не знімає відео з квартири, де-небудь в Німеччині, захоплення і повага до вас, зростає щомиті".
Нагадаємо, Вакарчук наочно показав, чому Херсон залишається українським
А ще Politeka писала, що Вакарчук на емоціях показав маріупольських дітей у лікарні
Також Politeka повідомляла, що Вакарчук з "Океан Ельзи" показав, в яких умовах живуть українські переселенці