Про трагедію Чередниченко повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.
Нещастя сталося в Ірпені.
"Всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку і підтримці... але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники... тому попередній пост про пошук видаляю...», - написав Чередниченко.
"Прошу помолитися за душі невинноубієнних ... Надії і Володимира...,» - звернувся до друзів і підписників диригент.
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Нагадаємо, 28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто нарешті звільнене від російських загарбників:
"Наш Ірпінь звільнений від московської нечисті! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям".
За його словами, в місті тривають зачистки, а також очікуються ще атаки ворога, тому повертатися поки дуже небезпечно.
В даний час в Ірпені залишається близько 4 тисяч мирних жителів, яких мер міста просить евакуювати.
Нагадаємо, російських солдатів на війну в Україну відправляє комісар родом з Київщини, фото.
Також Politeka.net писала, що окупанти за добу втратили аж 8 літаків: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті.
Крім того Politeka.net повідомляла, що з'явилися фото з місця трагедії, де російські військові розстріляли авто з сім'єю, яка намагалася евакуюватися.