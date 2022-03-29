Про трагедію Чередниченко повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.

Нещастя сталося в Ірпені.

"Всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку і підтримці... але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники... тому попередній пост про пошук видаляю...», - написав Чередниченко.

"Прошу помолитися за душі невинноубієнних ... Надії і Володимира...,» - звернувся до друзів і підписників диригент.

Нагадаємо, 28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто нарешті звільнене від російських загарбників:

"Наш Ірпінь звільнений від московської нечисті! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям".

За його словами, в місті тривають зачистки, а також очікуються ще атаки ворога, тому повертатися поки дуже небезпечно.

В даний час в Ірпені залишається близько 4 тисяч мирних жителів, яких мер міста просить евакуювати.

Нагадаємо, російських солдатів на війну в Україну відправляє комісар родом з Київщини, фото.

Також Politeka.net писала, що окупанти за добу втратили аж 8 літаків: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті.

Крім того Politeka.net повідомляла, що з'явилися фото з місця трагедії, де російські військові розстріляли авто з сім'єю, яка намагалася евакуюватися.