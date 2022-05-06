Співачка Руслана Лижичко, переможниця "Євробачення", виступила на акції в Литві разом з командиром морпіхів на" Азовсталі", який був виведений на гучний зв'язок.

Як пише Politeka.net, українці вже 72-у добу захищаються від російських окупаційних військ. Важкою ситуація залишається в Маріуполі, де українські захисники оточені на заводі "Азовсталь". Руслана Лижичко активно підтримує українців у боротьбі за незалежність і закликала на акції в Литві допомогти людям у Маріуполі. Пост із закликом Руслана опублікувала в своєму Instagram.

"Під час акції в Литві ми прямо зі сцени здійснили дзвінок Сергію Волині, В.О. Командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, які зараз знаходяться в оточенні в Маріуполі.

Голос Сергія пролунав на весь світ: прохання про допомогу знаходяться в підвалах Азовсталі людям, яку ворог без зупинки атакує.

Я звертаюся до всіх, від кого може залежати евакуація людей, зробити все можливе, використовувати навіть самий мізерний шанс, щоб врятувати людей.

Відлік йде вже не на дні.

Всі мої думки і молитви в цей непростий час виключно за цих людей!",- написала Руслана.

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