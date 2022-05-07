Українська актриса і телеведуча Олгьа Сумська активно веде Instagram і з перших днів вторгнення рф в Україну розповідає про безліч різних випадків з біженцями, нужденними і окупантами. При цьому артистка досить рідко говорить про себе.

Цього разу Ольга зробила якийсь виняток з нагоди важливої для неї з чоловіком дати. Оля Сумська разом зі своїм чоловіком відзначили 26-ту річницю весілля і представили з цього приводу пам'ятні кадри.

"26 років разом ... незабутні, хвилюючі, щасливі миті життя ... ️ ️ 🤵 🏻 » - розповіла Сумська.

У мережі підтримали:

"Сердечно вітаю 💛 💙 до весілля «золотий» в щастя і любові; привіт!!! Ви прекрасні! Ще багато-багато років разом! Під мирним небом 🙏 ❤️ в любові...; вітаю💐❤️; Рада до любові!😍❤️Ви такі класні!💐 ; Ви прекрасні, щастя вам❤; щирі вітання❤️ 💐 головне здоров'я вам і вашій родині і світу всім нам🙏 💛 💙».

Раньше Никитюк нагадала про свій челлендж для дівчат, який запустила в соцмережі днями, суть якого показати нашим захисникам українську красу.

"Дівчата, спасибі вам, що приєдналися. Ви неймовірні! Ви розкішні! Ви, як то Відео з байрактаром - не відірвати очей. Дівчата, ви обличчя нашої країни. А хлопці, наші захисники-це серце нашої країни, серце, яке буде битися до кінця", - каже Нікітюк.

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