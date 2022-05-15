Вісімдесят днів Україна доводить всьому світу, що усталені закони світової системи не діють.

Як пише Politeka.net, популярна телеведуча Маша Єфросиніна відразу ж відреагувала на гучну перемогу Kalush Orchestra і їх заклик врятувати людей в Маріуполі і на "Азовсталі". Це могло коштувати співакам перемоги, але вони не були дискваліфіковані, так як це був не політичний заклик.

"Вісімдесят днів Україна доводить всьому світу, що усталені закони світової системи не діють - одна країна стримує варварську війну, яка ведеться поза всіма правилами!

Ми перші проходимо через те, що називається усвідомленням справжніх цінностей життя! kalush.official довели сьогодні, що, коли вбивають Твій народ, не має ніякого значення втратиш ти бали конкурсанта або будеш дискваліфікований - має значення лише те, що зробив би кожен українець сьогодні, стоячи перед двісті мільйонною аудиторією - говорив би світові правду і закликав до участі в протистоянні геноциду нації!"- чесно висловилася Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, в Євробаченні - 2022 брали участь представники 25 країн. 20 з них визначилися за підсумками двох півфіналів, які пройшли 10 і 12 травня.

Зі сцени " Євробачення-2022 "Kalush Orchestra, всупереч забороні на політичні висловлювання і заклики, закликали допомогти Україні, врятувати Маріуполь і"Азовсталь".

За результатами голосування журі Україна розташувалася на четвертому місці. Глядачі дали Україні 439 бали і вона опинилася на першому.

Разом, згідно з результатами голосування перемогла Україна. За традицією наступний конкурс проходить в країні-переможниці.

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