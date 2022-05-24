Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса. Зірка зараз знаходиться в Європі з сином, де рятується від жахів війни. Не забуває Мішина і про Instagram, де цього разу показала, як прогулялася біля Кельнського собору в Німеччині.

"Кожен день в моїй голові проносяться тисячі думок і більшість з них тільки про одне – це спроби пояснити, зрозуміти для чого нам все це.

Так ми продовжуємо жити. Так, іноді ми навіть виглядаємо щасливими, за що нам часто прилітає від інших. Але ви, як і я, знаєте, що насправді кожен момент життя всередині нас величезний не розплутаний клубок болю, страху і почуття несправедливості.

Але кожен день ми чіпляємося за смисли, ми випливаємо, навіть якщо знову занурюємося.

І ось, проїжджаючи через європейські міста, я розглядаю ці величні будинки і будівлі і відчуваю все по-новому. Раніше я просто захоплювалася красою, а сьогодні думаю, скільки крові пролито і скільки сліз виплакано народами, цілими поколіннями цих країн, перш ніж вони стали тими, хто сьогодні.

Скільки несправедливих рішень, скільки помилок неадекватних правителів було до того, як на цих площах з'явилася атмосфера свободи і верховенство права, права життя!

Це дико розуміти, що це шлях! Мені складно, досі складно приймати цю жорстоку реальність. Але все ж я вірю, що наші діти і онуки будуть жити в такій вільній, багатій незалежній Україні, яку ми і уявити не можемо!",- написала Мішина.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ксюша я тебе люблю, золоті слова", " чого хоче жінка, того хоче Бог. Спасибі, нехай це буде нашою афермацією)))", "Все Буде Україна! Ми сильні, креативні, незламні!! Тримаємося!!! Важко, дуже важко все це переживати і знаходити сили", "ви чудова. Але, трусики трохи видно".

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