Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка і зірка шоу "Орел і Решка". Не забуває Андраде і про Instagram, де цього разу вирішила розповісти про свою роботу над піснею разом з Позитивом.
"Нарешті готова ділитися з вами творчістю!
Хто чекав наш Фіт з Позитив? Скоро поділимося новою роботою. ІІІІ нас буде троє! Зможете вгадати, хто до нас приєднається?",- написала Мішина.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Настя Каменських?", "Надя Дорофєєва"," Монатік", " Вау вау вау!!! Чекаємо", " Потап, Дорофєєва, Алексєєв, Олена Альона?) ", "Дантес", " спасибі, що періодично робиш пости російською мовою. Вірю, що в тобі ще жевріє любов до тих нас, хто адекватний, хто добрий і не хотів всього того що зараз у вас відбувається, і хто хоче щоб все що у вас зараз відбувається скоріше закінчилося".
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